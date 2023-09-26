Боевики бундесвера воюют на Украине? С начала СВО на Украину потянулись наёмники из разных стран.
Танком по красным линиям
Комментарии
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Архип Архипов
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11 час.
PP
Piotr Priladyshev
Ещё в прошлом году в СМИ проходила информация что на стороне Хунты воюют тысячи и десятки тысяч военнослужащих иностранных Армий,то есть не только Натовцы! Например поляков до 30000( тридцать тысяч) ! Ну а "красные линии Путина" просто не замечают да и все уже давно похерены!
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9 час.
КузнецовВВ
ну зачем такой бред постить. если бы это было правдой то этого немца уже давно бы растиражировали во всех СМИ. ведб он же назвал и имя и фамилию и номер части. а тут один нелепый и путаный рассказ какого-то непонятного человека.
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8 час.
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