Танком по красным линиям

Ещё в прошлом году в СМИ проходила информация что на стороне Хунты воюют тысячи и десятки тысяч военнослужащих иностранных Армий,то есть не только Натовцы! Например поляков до 30000( тридцать тысяч) ! Ну а "красные линии Путина" просто не замечают да и все уже давно похерены!

КузнецовВВ

ну зачем такой бред постить. если бы это было правдой то этого немца уже давно бы растиражировали во всех СМИ. ведб он же назвал и имя и фамилию и номер части. а тут один нелепый и путаный рассказ какого-то непонятного человека.