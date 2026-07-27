!!! (27.07.2026)

Давно надо запретить трудовым мигрантам привозить свои многочисленные семьи и сажать их на российские пособия и пенсии. Идёт планомерное вытеснение русского этноса мигрантами из Средней Азии, которые очень легко получают российское гражданство! Удивительно, что это происходит уже лет 20, если не больше, а наш гарант ничего не замечает.... Или не хочет замечать???

Александр Симаков

В государствах Средней Азии (вместе взятых) проживает в два раза меньше народа, чем в России. Даже если эти страны в полном составе мигрируют в Россиию, для того, чтобы заместить наш этнос, им на пути в Россию надо взять с собой ещё миллионов 70 китайцев. Так что не надо расстраиваться, тем более, что абсолютное большинство мигрантов, получивших гражданство России, являются выходцами с Украины ( и которых почему-то всегда выводя за скобки при нагнетании истерии "планомерного вытеснения"),