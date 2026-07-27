Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 811 подписчиков

!!! (27.07.2026)

!!! (27.07.2026)

Доходы трудовых мигрантов поставят на автоматический контроль. С 2027 года иностранные работники должны будут подтверждать доход, достаточный для содержания себя и находящихся на иждивении членов семьи.

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Комментарии
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Татьяна К
Давно надо запретить трудовым мигрантам привозить свои многочисленные семьи и сажать их на российские пособия и пенсии. Идёт планомерное вытеснение русского этноса мигрантами из Средней Азии, которые очень легко получают российское гражданство! Удивительно, что это происходит уже лет 20, если не больше, а наш гарант ничего не замечает.... Или не хочет замечать???
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1 м.
Александр Симаков
В государствах Средней Азии (вместе взятых)  проживает в два  раза меньше народа, чем в России. Даже если эти страны в полном составе мигрируют в Россиию, для того, чтобы заместить наш этнос, им на  пути в Россию надо взять  с собой ещё миллионов 70 китайцев. Так что не надо расстраиваться, тем более, что абсолютное большинство мигрантов, получивших гражданство России, являются выходцами с Украины ( и которых почему-то всегда выводя за скобки при нагнетании истерии &quot;планомерного вытеснения&quot;),
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1 м.
Людмила Фирстова
Татьяна, такое впечатление, что Вы вообще ничего не читаете и не знаете о миграционной политике..
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1 м.