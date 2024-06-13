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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жедсон близок к трансферу в «Зенит» почти за 20 млн евро, хавбеку «Бешикташа» предложен 4-летний контракт с окладом 3+ млн в год. Переговоры по Зайнутдинову продолжаются (Sports Digitale)

Петербургский клуб близок к согласованию трансфера 25-летнего португальца почти за 20 млн евро, сообщает Sports Digitale.

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