Киркоров сделал шокирующее признание о своем рождении

Певец заявил, что появился на свет «мертвым». Эстрадный певец Филипп Киркоров не устает эпатировать публику — то внешними преображениями, то участием в резонансных мероприятиях, то шокирующими заявлениями.
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