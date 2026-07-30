«Собирайте вещички, дорогие гости»: как публичная депортация мигрантов-нарушителей станет лучшим лекарством от русофобии

Виктор Борисов

Главным работодателем мигрантов являются не частники, а Российские госкорпорации . И монополисты олигархи которые поделили между собой остатки Российской экономики. Торговлю , строительство , сельское хозяйство . Именно они завозят основную массу мигрантов. Даже миграционная концепция президента России на 2026 год основывается не на сохранение идентичности коренных народов России и межрелигиозном балансе, а на желание чиновников олигархов проводит и глобалистическую политику своих заокеанских хозяев и набивать свою мошну. Монополисты в торговле вместе с представителями этнических диаспор специально создают условия для нищего населения России , через выбор покупки тех же продуктов пусть и низкого качества, на тех же рынках и в ряде сетевых магазинах. Помидоры в том же Узбекистане стоят копейки, а в Российских супермаркетах монополисты накручиваю цены и люди вынуждены идти на те рынки где царят диаспоры . Там цена на продукт не прошла ещё окончательный монополистический круг от брльшого кроичества морадеров. Мигрантов в России стало так много что скоро и такси и другие занятые ими профессии в социальной сфере Российской экономики будут обслуживать друг друга. Они уже создают свои закрытые инфраструктуры в которых по сути живут в своей параллельной нам стране . К чему миграционная политика президента России? К развалу страны. Вот смотрите. Он подписал концепцию в которой говорится о борьбе с радикально настроенными мигрантами нелегалами , но и об увеличение числа мигрантов завозимых в Россию до 2030 года.Что мы имеем и о чем люди даже зачастую не думают. Даже по целевому набору завоз миллиона мигрантов предполагает их размещение, медицинское обслуживание и достойную зарплату .А это значит. Миллион мигрантов будет жить рядом с вами по соседству .Если нет то для них по примеру Грузии госкорпарации начнут строить целые города . Появится множество анклавов. Вместе с этим будет проходит раздача Российских паспортов и эти анклавы будут представлять собой Российских граждан объединённых по этническому и религиозному принципу. Деньги будут продолжать уходит из России создавая огромные инфляциорные риски . А к этому времени иностранные студенты будут занимать ключевые посты в Российской власти и начнут способствовать созданию автономий которые впослелствие осуществит Косовский сценарий . Десятки Косовских сценариев и думаю происходить это будет одновременно . Как происходит сейчас и одновременный завоз трудовых мигрантов в больших количествах из разных уголков планеты. --