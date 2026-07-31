На орбите нашли «забытый» кусок ракеты длиной 11,5 метра — это верхняя ступень китайской Long March 2C

HEO засняла большой объект космического мусора крупным планомКомпания HEO опубликовала снимок объекта на околоземной орбите, который после тщательного анализа был определен как верхняя ступень китайской ракеты-носителя Long March 2C.
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