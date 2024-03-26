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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нефтехимик» продлил контракты с Загидулиным и Дмитрием Соколовым на год, с Иваном Ковалевым – на два

Также подписан новый контракт с защитником Иваном Ковалевым – на 2 года.  28-летний Загидулин перешел в нижнекамский клуб по ходу минувшего регулярного чемпионата из «Металлурга».

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