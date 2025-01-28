"Калифорнийским геям* лежать под сапогом Трампа" - штат мечтает о независимости, но не сможет вырваться

БлокнотРУ В начале ноября минувшего 2024 года, едва стали известны предварительные данные о победе Дональда Трампа на выборах президента США, штат Калифорния, всецело поддержавший Камалу Харрис, пришел в крайнее волнение.
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