Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Максаков
    Нет возражений, но есть сомнения. Если бы не был он членом ЕР, то назначили бы его постпредом? С другой стороны может...Ещё один выпускни...
  • лина любимцева
    УДАЧИ!! Удачи и сил!!  И чтобы продажный чинуши его не совратили на свой лад....Ещё один выпускни...
  • Анатолий ashkourin
    Зима теплая,вот и пустили хохлы корни в курскую землю...Хочется оскорбительно возразить автору,но не буду.Он же за эт...Почему ВСУ до сих...

"Калифорнийским геям* лежать под сапогом Трампа" - штат мечтает о независимости, но не сможет вырваться

"Калифорнийским геям* лежать под сапогом Трампа" - штат мечтает о независимости, но не сможет вырваться

БлокнотРУ В начале ноября минувшего 2024 года, едва стали известны предварительные данные о победе Дональда Трампа на выборах президента США, штат Калифорния, всецело поддержавший Камалу Харрис, пришел в крайнее волнение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх