Курганские чиновники вошли в совет директоров Центрального рынка

Несколько чиновников вошли в состав директоров АО «Курганский центральный рынок. Среди них начальник управления ЖКХ областного депстроя Андрей Благинин, директор городского департамента экономразвития Анна Бунина, руководитель городской инспекции по земельным отношениям Сергей Герштанский и глава МКУ «Жилищная политика» Вячеслав Гляделов.
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