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Эндрик: «Неймар – феноменальный парень, он меня вдохновляет. Надеюсь встретиться с ним в сборной Бразилии, попросить фото, получить совет»

– Неймар сообщил, что находится в Лос-Анджелесе и может посетить первый матч Бразилии на Кубке Америки.

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