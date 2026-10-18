В дежурную часть отдела полиции № 9 МУ МВД России «Красноярское» поступило заявление от жительницы краевого центра о том, что она через одну из социальных сетей пыталась арендовать квартиру, лже-владелец взял залог в сумме 5 тысяч рублей и перестал выходить на связь.