Солдат Израиля расстреливают в казармах и на улицах,при захвате танка Меркава экипаж линчевали

"Талибан"* решил "завоевать Иерусалим" вместе с ХАМАС P: "Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить афганских военных в Израиль Движение "Талибан"* направило властям Ирана, Ирака и Иордании официальные обращения с просьбой организовать коридор для беспрепятственного прохода афганских войск в Израиль.