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Солдат Израиля расстреливают в казармах и на улицах,при захвате танка Меркава экипаж линчевали

Солдат Израиля расстреливают в казармах и на улицах,при захвате танка Меркава экипаж линчевали

"Талибан"* решил "завоевать Иерусалим" вместе с ХАМАС   P: "Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить афганских военных в Израиль Движение "Талибан"* направило властям Ирана, Ирака и Иордании официальные обращения с просьбой организовать коридор для беспрепятственного прохода афганских войск в Израиль.

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Мария Беликова
Борцу за мир Макаревичу осколок снаряда оторвал детородный орган. Как ему дальше бороться против войны????
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