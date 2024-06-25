Mitsubishi готовится сделать анонс нового поколения минивэна Delica

В 2023 году компания Mitsubishi показала журналистам и общественности прототип D:X Concept. Машина наделала немало шума и собрала вокруг себя на выставке Japan Mobility Show экспертов и просто зевак, которые были уверены, что этот минивэн является прообразом новой Delica.
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