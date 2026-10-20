Во время ледяного дождя в Москве, 22 ноября 2022 года © Рамиль Ситдиков/РИА НовостиЗаморозки ожидаются в Москве этой ночью, следует из прогноза специалистов Гидрометцентра.
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