Медвежий угол

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Харьков. Утро. Русские приехали

Харьков. Утро. Русские приехали

Утром в Харьков зашла российская техника и пехотаИдут без танков и тяжёлого вооружения, несмотря на возможно более высокие потери из-за этого, город берут бронеавтомобилями и пехотой для минимализации потерь среди гражданского населения.

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