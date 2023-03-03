ЦК КПК провел демократическое консультативное совещание по плану реформирования партийных и государственных органов, на котором Си Цзиньпин выступил с важной речью

Пекин, 2 марта /Синьхуа/ -- 28 февраля ЦК КПК провел демократическое консультативное совещание в Чжуннаньхае, чтобы проинформировать представителей ЦК некоммунистических политических партий Китая, Всекитайской федерации промышленников и торговцев и беспартийных деятелей и заслушать их мнения по поводу плана реформирования партийных и государственных органов, а также предлагаемых списков кандидатов на руководящие посты в государственных органах и Всекитайском комитете Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/, которые будут рекомендованы предстоящим 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва и 1-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва, соответственно.