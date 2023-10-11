МИД Китая: форум "Один пояс, один путь" с участием Путина пройдет 17-18 октября

Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуба Чунцин заявил, что форум "Один пояс, один путь", на который власти КНР пригласили президента Российской Федерации Владимира Путина, пройдет в Пекине с 17 по 18 октября.
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