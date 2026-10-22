🌊Бурные воды — реки Ялты вышли из берегов после обильных осадков. Как устраняют последствия? Наибольший урон стихия нанесла прибрежным зонам и территориям вдоль водных артерий.
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