Англосаксы. Стадия торга. Проект ответа

Алекс Сэм Англосаксам даже париться не надо, так как неконтролируемая миграция не славянских народов скоро превратит Россию в халифат и чурки либо просрут, либо продадут то что было когда-то Россией.

Sergiy Che Скачи ка нацик к своим хозяевам в Бандеристан- когда тебя наконец ТЦК загребут и кинут на фронт СВО ты увидишь что не только великороссы, но и кавказцы-якуты-тувинцы и пр. дают вашей фашистской срани трынды одинаково успешно!