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Англосаксы. Стадия торга. Проект ответа

Англосаксы. Стадия торга. Проект ответа

СЕРГЕЙ  ВАСИЛЬЕВ Окружение Трампа готово отдать Украину под политический контроль России, если Москва разорвёт военные отношения с Пекином, - пишет The Guardian.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Англосаксам даже париться не надо, так как неконтролируемая миграция не славянских народов скоро превратит Россию в халифат и чурки либо просрут, либо продадут то что было когда-то Россией.
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21 час.
Sergiy Che
Скачи ка нацик к своим хозяевам в Бандеристан- когда тебя наконец ТЦК загребут и кинут на фронт СВО ты увидишь что не только великороссы, но и кавказцы-якуты-тувинцы и пр. дают вашей фашистской срани трынды одинаково успешно!
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21 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Срочно стереть с Мировых карт мелкобританию и отправить одну ракету на Елустоун. Украина вместе с прибалтикой, финляндией и Польше сами к нам приползут со спущеными штанами, и с вазелином в руках. И можно ещё 500 лет лет дружно жить с Китаем и развивать БРИКС. Не хер вообще слушать этих идиотов.
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3 час.

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