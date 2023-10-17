Шойгу указал на важность производства артиллерии и снарядов к ней

Правительство приняло меры по наращиванию выпуска артиллерийских систем, заявил министр обороны России Сергей Шойгу 17 октября на совещании, посвящённом поставкам и перспективам развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
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