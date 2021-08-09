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Девушки в коротких юбках и шортах

Девушки в коротких юбках и шортах

Очаровательные девушки в коротких юбках и шортах.Приятного просмотра.   .

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Владимир Минаков
Сайт занялся целомудрием? Скоро начнут рекламу шуб и сапог...
Владимир Чернышов
Ошибаетесь. Однако, большинство на рабочем месте.
Иван Михайлов
Денис Ефремов
Девчонки супер...
Алексей Вас
Вот оно , натуральное ретро!
К К
🔥🔥🔥
mark kapustin
🔥🔥🔥
Александр 24
50 лет назад я бы на таких не женился. Какие-то блядушки,однако.
НС
А жопу обязательно на всеобщее обозрение выставлять? Эту подборку следовало назвать "девушки в символических юбках и шортах". Не понравилось однозначно. Должна таки быть в девушке какая-то загадка...а не всё напоказ! И ещё: девушки в юбках- ДА, в шортах - однозначно - НЕТ, НЕТ И ЕЩЁ РАЗ НЕТ.
Житель Земли Макаренков
А не страшно в таком виде ходить в регионе 02?

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