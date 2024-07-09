Антонов: США умалчивают, что в больницу в Киеве попала ракета ПВО Украины

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты умалчивают о том, что в киевскую больницу попала ракета украинских систем противовоздушной обороны, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок вооружений.
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