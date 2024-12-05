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Лавров назвал Зеленского неадекватным

Лавров назвал Зеленского неадекватным

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Если Владимир Зеленский после своих слов об "особях" хочет вернуть людей, говорящих на русском языке и чувствующих связь с русской культурой, под "свою территориальную целостность", то он неадекватный, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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