Дума планирует обязать банки сообщать родителям о любых движениях средств на счетах детей

Это должно помочь уберечь детей от вовлечения их в преступные схемы О готовящихся поправках в Уголовный Кодекс РФ сообщил Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
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