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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Сергей Михеев: Наша сверхмягкая политика на постсоветском пространстве привела к вседозволенности

Сергей Михеев: Наша сверхмягкая политика на постсоветском пространстве привела к вседозволенности

Госдума бессрочно отложила рассмотрение законопроекта о признании национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности.

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Комментарии
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ЮЗ
Юрий Зиновкин
Я заметил, что умных людей, всерывающих проблемы, о которых большинство предпочитает молчать, а всякие политические шоу стараются их не приглашать за правду. К таким и относятся Михеев, Сивков и многие другие.
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1 д.
Александр Шентябин
Я балдею от рассуждений никчемных людей (в плане - не отвечающие ни за что) на темы государственной национальной политики. У Михеева это один из истеричных &quot;коньков&quot;, наряду с &quot;преступной цифровизацией в России&quot;, &quot;проведения высокоскоростного Internet в школы&quot; и некоторые другие. Возможно он к обсуждению этих тем специально готовится. Возможно &quot;заводится&quot; в рассуждениях на другие темы При любом раскладе такие высказывания - вода на мельницы врагов России. Обидно...
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1 д.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Тебе что, мозг взбили миксером?
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19 час.

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