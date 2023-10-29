Сергей Михеев: Наша сверхмягкая политика на постсоветском пространстве привела к вседозволенности

Я заметил, что умных людей, всерывающих проблемы, о которых большинство предпочитает молчать, а всякие политические шоу стараются их не приглашать за правду. К таким и относятся Михеев, Сивков и многие другие.

Александр Шентябин

Я балдею от рассуждений никчемных людей (в плане - не отвечающие ни за что) на темы государственной национальной политики. У Михеева это один из истеричных "коньков", наряду с "преступной цифровизацией в России", "проведения высокоскоростного Internet в школы" и некоторые другие. Возможно он к обсуждению этих тем специально готовится. Возможно "заводится" в рассуждениях на другие темы При любом раскладе такие высказывания - вода на мельницы врагов России. Обидно...