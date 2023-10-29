Госдума бессрочно отложила рассмотрение законопроекта о признании национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности.
Сергей Михеев: Наша сверхмягкая политика на постсоветском пространстве привела к вседозволенности
Комментарии
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ЮЗ
Юрий Зиновкин
Я заметил, что умных людей, всерывающих проблемы, о которых большинство предпочитает молчать, а всякие политические шоу стараются их не приглашать за правду. К таким и относятся Михеев, Сивков и многие другие.
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1 д.
Александр Шентябин
Я балдею от рассуждений никчемных людей (в плане - не отвечающие ни за что) на темы государственной национальной политики. У Михеева это один из истеричных "коньков", наряду с "преступной цифровизацией в России", "проведения высокоскоростного Internet в школы" и некоторые другие. Возможно он к обсуждению этих тем специально готовится. Возможно "заводится" в рассуждениях на другие темы При любом раскладе такие высказывания - вода на мельницы врагов России. Обидно...
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1 д.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Тебе что, мозг взбили миксером?
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19 час.
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