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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Вторые -Ивановы (детский сад "Улыбка")

Вторые -Ивановы (детский сад "Улыбка") Третье место поделили семьи Бубенцовых (детский сад "Смайлики") и Ермиловых (детский сад 4) Гран-При конкурса Ростокины (детский сад номер 1).

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