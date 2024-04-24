Вторые -Ивановы (детский сад "Улыбка") Третье место поделили семьи Бубенцовых (детский сад "Смайлики") и Ермиловых (детский сад 4) Гран-При конкурса Ростокины (детский сад номер 1).
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Вторые -Ивановы (детский сад "Улыбка") Третье место поделили семьи Бубенцовых (детский сад "Смайлики") и Ермиловых (детский сад 4) Гран-При конкурса Ростокины (детский сад номер 1).