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YMTC назвала новейшие американские санкции совершенно безосновательными Нед...

YMTC назвала новейшие американские санкции совершенно безосновательными Нед...

YMTC назвала новейшие американские санкции совершенно безосновательнымиНедавнее включение китайской компании YMTC в так называемый список 1260H американским военным ведомством определённо создаст крупнейшему производителю твердотельной памяти в КНР определённые трудности, но свою причастность к поддержке китайской армии он всячески отрицает и считает шаги американской стороны несправедливыми и безосновательными.

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