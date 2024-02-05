YMTC назвала новейшие американские санкции совершенно безосновательными Нед...

YMTC назвала новейшие американские санкции совершенно безосновательнымиНедавнее включение китайской компании YMTC в так называемый список 1260H американским военным ведомством определённо создаст крупнейшему производителю твердотельной памяти в КНР определённые трудности, но свою причастность к поддержке китайской армии он всячески отрицает и считает шаги американской стороны несправедливыми и безосновательными.