Новый видеодневник The Casting of Frank Stone представляет город Сидар-Хиллз Новый виде...

Новый видеодневник The Casting of Frank Stone представляет город Сидар-ХиллзНовый видеодневник The Casting of Frank Stone посвящен Сидар-Хиллз, городу, который является местом действия хоррор-приключения, разработанного Supermassive Games и который разработчики представили Game Informer.
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