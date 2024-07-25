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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый видеодневник The Casting of Frank Stone представляет город Сидар-Хиллз Новый виде...

Новый видеодневник The Casting of Frank Stone представляет город Сидар-Хиллз Новый виде...

Новый видеодневник The Casting of Frank Stone представляет город Сидар-ХиллзНовый видеодневник The Casting of Frank Stone посвящен Сидар-Хиллз, городу, который является местом действия хоррор-приключения, разработанного Supermassive Games и который разработчики представили Game Informer.

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