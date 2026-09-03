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Черданцев о «Зените»: «Бегуны на длинную дистанцию рассчитывают силы на марафон, а не на спринт, чтобы после 5-го тура быть на первом месте, а после 30-го – на пятом»

Георгий Черданцев высказался об игре «Зенита» в первой части сезона. «У «Зенита» идут определенные изменения.

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