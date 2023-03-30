День взаимодействия с семьей.

В субботу 25 марта 2023 г. в учреждениях общего среднего образования г. Бобруйска прошли следующие мероприятия:семейная гостиная ´Моя семья - мое счастье´ (I классы), мастерская общения ´Семья - важный символ жизни´ (II классы) в гимназии № 2 .