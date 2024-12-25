В ЛНР привлекли к ответу 16 чиновников за нарушение прав бойцов СВО

Сотрудники прокуратуры в ЛНР с начала 2024 года за нарушение прав бойцов СВО и членов их семей привлекли к ответственности 16 чиновников, заявила старший помощник прокурора республики Елена Усачева 25 декабря ТАСС.
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