Apple вынашивает идею создания умного кольца, умных очков и наушников со встро...

Apple вынашивает идею создания умного кольца, умных очков и наушников со встроенными камерамиУже на этой неделе Samsung может продемонстрировать посетителям выставки MWC 2024 прототип умного кольца Galaxy Ring, о котором упоминала в конце января.
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