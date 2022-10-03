Рязанский митрополит Марк призвал молиться о чиновниках

Управляющий Рязанской епархией отметил, что часто приходится слышать нелестные слова в адрес представителей властей различного уровня – от местных чиновников до руководства страны: «Жизнь человека непроста, страна наша переживает непростые времена.
Управляющий Рязанской епархией отметил, что часто приходится слышать нелестные слова в адрес представителей властей различного уровня – от местных чиновников до руководства страны: «Жизнь человека непроста, страна наша переживает непростые времена.
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