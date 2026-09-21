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Спорт Уик-Энд

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Перспективы экс-хавбека Мостового в «Локомотиве» оценил Аршавин

Перспективы экс-хавбека Мостового в «Локомотиве» оценил Аршавин

Заместитель председателя правления по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» заявил, что полузащитник Андрей Мостовой станет одним из лучших футболистов «Локомотива» в текущем сезоне.

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