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Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на Крым

Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на Крым

Как отмечается, это самая массированная атака за все время, большее количество дронов Киев еще не отправлял.

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