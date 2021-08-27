В Госдуме предложили отменить МРОТ

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев выразил мнение о нецелесообразности определения минимального размера оплаты труда, пишет агентство URA.
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев выразил мнение о нецелесообразности определения минимального размера оплаты труда, пишет агентство URA.
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