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Боевые расчеты космических войск ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

Боевые расчеты космических войск ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2» сопровождалась наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

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