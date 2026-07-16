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Царьград

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Новым и.о. министра обороны Украины стал офицер СБУ и автор операции «Паутина» Хмара

Новым и.о. министра обороны Украины стал офицер СБУ и автор операции «Паутина» Хмара

Хмара — и.о. министра обороны: что известно о новом главе ведомства.Президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмару — действующего генерала и начальника группы «А» Центра специальных операций СБУ.

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