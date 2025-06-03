В Госдуме РФ предложили усилить наказание за пропаганду нацизма

Законопроект, предполагающий ужесточение ответственности за реабилитацию нацизма и оправдание нацистской идеологии, направили в правительство РФ депутаты Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия — За правду», 3 июня сообщает РИА Новости.
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