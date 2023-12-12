Три человека получили травмы в двух ДТП на “встречке” в Карелии

Дорожные аварии произошли накануне, сообщили в ГИБДД Карелии. В Муезерском районе вблизи Ледмозеро в 14:20 водитель LADA Vesta при совершении обгона столкнулся с автомобилем Kia Rio, который двигался во встречном направлении.
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