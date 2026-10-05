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От материи к империи: Русский мир – это новое сознание

От материи к империи: Русский мир – это новое сознание

Частенько вспоминаю курьезный случай. Как-то принимал экзамен по философии в одном серьезном вузе. Уже собирался уходить, собирал экзаменационные билеты со стола, когда вбежала запыхавшаяся студентка.

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