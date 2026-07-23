Госсекретарь США Рубио заявил, что США не присоединятся к МУС

Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Маниле в рамках министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что Вашингтон не намерен становиться участником Международного уголовного суда (МУС), назвав эту организацию "тупой".
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