МГИК: В Москве на выборах уже проголосовали более 4,3 млн человек

В столице на выборах уже проголосовали более 4,3 млн человек Утром 17 марта председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила столичным журналистам, что более 4,3 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента Российской Федерации.