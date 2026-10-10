Reporter: на затонувшем возле Кипра катамаране был отключен судовой регистратор

Крушение катамарана Filo Jet у берегов Кипра обрастает новыми деталями: судовой регистратор VDR — аналог «черного ящика» в самолете — перестал записывать данные за два дня до трагедии.
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