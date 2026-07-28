Итальянские демократы ставят под угрозу суверенитет страны, пишет IFQ. Лидер партии Элли Шлейн не только выступает за "поддержку" Украины и создание европейской армии, но и хочет отдать ЕС как можно больше наднациональных полномочий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии