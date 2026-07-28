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Порядок, государство

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Италию толкают под каток Брюсселя. О праве голоса Риму можно будет забыть

Италию толкают под каток Брюсселя. О праве голоса Риму можно будет забыть

Итальянские демократы ставят под угрозу суверенитет страны, пишет IFQ. Лидер партии Элли Шлейн не только выступает за "поддержку" Украины и создание европейской армии, но и хочет отдать ЕС как можно больше наднациональных полномочий.

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