22 странных фото, после которых страшно ложиться спать

Сабреддит r/OddlyTerrifying посвящен буквально «странно пугающим вещам» — это и жуткие находки, напоминающие то ли эмбрион, то ли недоразвитый орган, дорожные знаки, будто попавшие в наш мир из фильма про зомби, и даже традиционные музыкальные инструменты, сделанные из кошачьей кожи.