Правительство отменило пошлину на импорт замороженной курятины в 2024 году

С 1 января 2024 года замороженное куриное мясо можно будет ввозить в Россию без импортной пошлины. Ее отмена распространяется на объем до 140 тысяч тонн и будет действовать целый год, уточняется в постановлении российского правительства.
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