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Дальний трехочковый Джека Маквея на последних секундах третьей игры финальной серии NBL-24 принес победу «Тасмании»

Дальний трехочковый Джека Маквея на последних секундах третьей игры финальной серии NBL-24 принес победу «Тасмании»

Защитник «Тасмании» Джек Маквей забросил дальний трехочковый с сопротивлением на последних секундах встречи, обеспечив победу своей команды.

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