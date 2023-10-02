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Мобильные гробы из стали: в США заговорили о ловушке, устроенной для ВСУ

Мобильные гробы из стали: в США заговорили о ловушке, устроенной для ВСУ

Украинским боевикам придется туго из-за поставок американских танков Abrams. Призванная переломить ход событий в конфликте техника станет для террористов из ВСУ местом смерти, передает слова бывшего американского разведчика Скотта Риттера портал EADaily.

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