Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Хотела бы отмены, а проголосовали за продление - парадокс, понимаешь.Орбан: Венгрия хо...
  • Владимир Фурцев
    А как мы переживаем, что не сократит отставание- у нас ведь нет других проблем?Овечкин сократил ...
  • Evgeni Velesik
    360 иностранцев, хостел на 60 человек, а в заброшенном производственном здании 300 иностранцев! Туда надо было не тол...В тушении горящег...

Мединский: имя Пугачевой используется в политических целях

Мединский: имя Пугачевой используется в политических целях

Имя певицы Алла Пугачевой сейчас иногда используется в политических целях. Об этом заявил в интервью газете РБК помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Негодяйка она! Купилась на бананы и помаду,словно в России это дефицит!
Ответить
1 д.
наверх