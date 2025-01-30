Мединский: имя Пугачевой используется в политических целях

Имя певицы Алла Пугачевой сейчас иногда используется в политических целях. Об этом заявил в интервью газете РБК помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
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